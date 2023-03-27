В Одесі змінює схему руху тролейбус №10

Тролейбусний маршрут №10 курсуватиме до Пересипського мосту

Міський тролейбус № 10 сполученням вул. Інглезі — вул. Приморська розпочне роботу за старою схемою. З 28 березня він курсуватиме до Пересипського мосту.

Про це повідомляє КП “Одесміськелетротранс”.

З 28 березня тролейбуси маршруту №10 знову будуть курсувати до Пересипського мосту - через вулицю Польську і Польський узвіз та вулицю Приморську.

Протяжність маршруту 10-го тролейбуса в Одесі складає близько 12,5 км. На шляху прямування рухомий склад робить 31 зупинку в прямому напрямку і 30 – у зворотному.

Зазначимо, що тролейбусний маршрут після повномасштабного вторгнення змінив схему руху і курсував лише до центру міста. Кінцева була на вулиці Рішельєвській.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Фото: Пасажирський транспорт