Погода в Одессе на завтра, 10 декабря

Шторм в Одессе. Фото: Новости.LIVE/Юлия Браславская

На завтра, 10 декабря, в Одессе ожидается шторм. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь и сильное волнение моря. Одесситов призывают быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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В сутки в субботу ожидается юго-восточный ветер 15-20 м/с и значительное волнение моря. Днем дождь, местами сильный.

Ночью и утром местами дымка, видимость 500-1000 км. Температура воздуха ночью и днем +5...+10°С.

Правила безопасности

Одесситов призывают максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также желательно не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — в результате ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Куда обращаться

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, мы публиковали фоторепортаж шторма на одесских пляжах. Также мы сообщали, как изменится погода в Киеве.