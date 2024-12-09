Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі знову буде шторм із дощем — погода на вівторок arrow

В Одесі знову буде шторм із дощем — погода на вівторок

9 грудня 2024 17:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Погода в Одесі на завтра, 10 грудня
Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На завтра, 10 грудня, в Одесі очікується шторм. Синоптики прогнозують сильний вітер, дощ і значне хвилювання моря. Одеситів закликають бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:
Будьте обережні — на Одесу насувається шторм - фото 1
Прогноз погоди на 7 грудня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одесі

Протягом доби у суботу очікується південно-східний вітер 15-20 м/с і значне хвилювання моря. Вдень дощ, місцями значний.

Вночі та вранці місцями серпанок, видимість 500-1000 км. Температура повітря вночі та вдень +5...+10 °С.

Правила безпеки

Одеситів закликають максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Також бажано не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. 

Куди звертатися

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, ми публікували фоторепортаж шторму на одеських пляжах. Також ми повідомляли, як зміниться погода у Києві. 

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:56 Від Apple до Tesla — як українцям заробляти на акціях компаній

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

17:49 В Одесі знову буде шторм із дощем — погода на вівторок

17:46 Як відмовитись від картки для "Національного кешбеку" в грудні

17:36 Не забудьте парасольку — прогноз погоди у Львові на завтра

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

17:13 Мирні ініціативи — Зеленський створив Контактну групу

17:08 На Харківщині жінка "зливала" позиції ЗСУ — що вирішив суд

16:53 Хуртовини та мороз — у Києві різко зміниться погода завтра

16:43 Як готуються до Різдва мешканці Кельна — фоторепортаж

16:35 Скромна дружина Усика показала себе у відвертому вигляді — фото

17:56 Від Apple до Tesla — як українцям заробляти на акціях компаній

17:49 В Одесі знову буде шторм із дощем — погода на вівторок

17:46 Як відмовитись від картки для "Національного кешбеку" в грудні

17:36 Не забудьте парасольку — прогноз погоди у Львові на завтра

17:13 Мирні ініціативи — Зеленський створив Контактну групу

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

17:08 На Харківщині жінка "зливала" позиції ЗСУ — що вирішив суд

16:53 Хуртовини та мороз — у Києві різко зміниться погода завтра

16:43 Як готуються до Різдва мешканці Кельна — фоторепортаж

16:35 Скромна дружина Усика показала себе у відвертому вигляді — фото

16:34 У владі хвиль і вітру — шторм в Одесі очима фотографа Новини.LIVE

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату