Погода в Одесі на завтра, 10 грудня

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

На завтра, 10 грудня, в Одесі очікується шторм. Синоптики прогнозують сильний вітер, дощ і значне хвилювання моря. Одеситів закликають бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Протягом доби у суботу очікується південно-східний вітер 15-20 м/с і значне хвилювання моря. Вдень дощ, місцями значний.

Вночі та вранці місцями серпанок, видимість 500-1000 км. Температура повітря вночі та вдень +5...+10 °С.

Правила безпеки

Одеситів закликають максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Також бажано не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

Куди звертатися

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, ми публікували фоторепортаж шторму на одеських пляжах. Також ми повідомляли, як зміниться погода у Києві.