Серия громких взрывов в Одессе сейчас, 2 августа

Взрывы в Одессе во второй раз за сутки. Иллюстративное фото: скриншот

Громкие взрывы прогремели в Одессе снова 2 августа. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, россияне осуществили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Взрывы в Одессе Фото: скриншот

Взрывы в Одессе 2 августа

Жители Одессы услышали взрывы во второй раз сегодня в 14:30. По данным мониторинговых каналов, оккупанты снова совершили пуски баллистических ракет с территории временнооккупированного Крыма.

В Одессе снова взрывы 2 августа. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.

Карта тревог 2 августа. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что сегодня в акватории Черного моря российский флот остается присутствовать, однако признаков участия в атаке у боевых кораблей нет. Также кафиры не выходят из Средиземного моря — в пятницу там продолжает караулить снаряженный ракетоноситель.