Загроза кораблів Росії на сьогодні, 2 серпня: скільки у морях ракетоносіїв

Запуск ракети з корабля у морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 2 серпня, в акваторії Чорного моря російський флот залишається бути присутнім, однак ознак участі в атаці у бойових кораблів немає. Також окупанти не виходять із Середземного моря — у п'ятницю там продовжує чатувати споряджений ракетоносій.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Чорне море — в акваторії чатує два ворожих ракетоносія із загальним залпом до восьми "Калібрів".

Азовське море — немає російського флоту.

Середземне море — два корабля, одни з них — ракетоносій із залпом до 16 "Калібрів".

Інформація щодо руху ворожого флоту на 2 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування неподалік Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

Чорноморський флот також має у своєму складі чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

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Ми писали, що останній у Чорноморському регіоні російський пором "Слов'янин" був знятий з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Наразі його використання для окупантів ризиковано через загрозу уражень з боку українських Сил оборони.

Також ми повідомляли, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема, йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони.