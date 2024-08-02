Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворожий флот у Чорному морі споряджений ракетами — висока загроза для Одещини arrow

Ворожий флот у Чорному морі споряджений ракетами — висока загроза для Одещини

2 серпня 2024 10:26
Верзілова Єлизавета - редактор
Загроза кораблів Росії на сьогодні, 2 серпня: скільки у морях ракетоносіїв
Запуск ракети з корабля у морі. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на сьогодні, 2 серпня, в акваторії Чорного моря російський флот залишається бути присутнім, однак ознак участі в атаці у бойових кораблів немає. Також окупанти не виходять із Середземного моря — у п'ятницю там продовжує чатувати споряджений ракетоносій. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Кораблі ворога у морях

  • Чорне море — в акваторії чатує два ворожих ракетоносія із загальним залпом до восьми "Калібрів".
  • Азовське море — немає російського флоту.
  • Середземне море — два корабля, одни з них — ракетоносій із залпом до 16 "Калібрів".
Кораблі Росії у морях 2 серпня
Інформація щодо руху ворожого флоту на 2 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування неподалік Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Характеристика ракети "Калібр"
Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

Чорноморський флот також має у своєму складі чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

Більше новин про рух кораблів ЧФ РФ

Ми писали, що останній у Чорноморському регіоні російський пором "Слов'янин" був знятий з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Наразі його використання для окупантів ризиковано через загрозу уражень з боку українських Сил оборони.

Також ми повідомляли, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема, йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони.

Одеса війна Чорне море корабель Одеська область Азовське море Новини Одеси флот калібри загроза кораблів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:34 Китай таємно збільшує кількість ядерної зброї попри домовленість з ООН, — FT

10:34 Де можна поплавати у Харкові — топ 5 басейнів та пляжних комплексів міста

10:33 Прикордонники показали ефектне знищення позицій окупантів у Серебрянському лісі

10:32 Повітряні сили минулої доби та вночі збили 11 російських дронів — де атакував ворог

10:32 Сестри Кіченок визнали помилки у матчі проти іспанок та заговорили про Олімпіаду-2028

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

10:26 Ворожий флот у Чорному морі споряджений ракетами — висока загроза для Одещини

10:17 Найпопулярніший манікюр Олімпіади-2024 — що обирали спортсменки для змагань

10:10 Нацбанк попередив про зростання тарифів на газ та опалення — коли чекати

10:10 У Туреччині заблокували доступ до Instagram — яка причина

09:58 Десантники знищили партію російської техніки на Курахівському напрямку

10:34 Китай таємно збільшує кількість ядерної зброї попри домовленість з ООН, — FT

10:34 Де можна поплавати у Харкові — топ 5 басейнів та пляжних комплексів міста

10:33 Прикордонники показали ефектне знищення позицій окупантів у Серебрянському лісі

10:32 Повітряні сили минулої доби та вночі збили 11 російських дронів — де атакував ворог

10:32 Сестри Кіченок визнали помилки у матчі проти іспанок та заговорили про Олімпіаду-2028

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

10:26 Ворожий флот у Чорному морі споряджений ракетами — висока загроза для Одещини

10:17 Найпопулярніший манікюр Олімпіади-2024 — що обирали спортсменки для змагань

10:10 Нацбанк попередив про зростання тарифів на газ та опалення — коли чекати

10:10 У Туреччині заблокували доступ до Instagram — яка причина

09:58 Десантники знищили партію російської техніки на Курахівському напрямку

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі