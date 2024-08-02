Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вражеский флот в Черном море оснащен ракетами — высокая угроза для Одесчины arrow

Вражеский флот в Черном море оснащен ракетами — высокая угроза для Одесчины

2 августа 2024 10:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Угроза кораблей России на сегодня, 2 августа: сколько в морях ракетоносителей
Запуск ракеты с корабля в море. Фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

На сегодня, 2 августа, в акватории Черного моря российский флот остается присутствовать, однако признаков участия в атаке у боевых кораблей нет. Также оккупанты не выходят из Средиземного моря — в пятницу там продолжает караулить снаряженный ракетоноситель.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Корабли врага в морях

  • Черное море — в акватории подстерегают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".
Корабли России в морях 2 августа
Информация о движении вражеского флота на 2 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Больше новостей о движении кораблей ЧФ РФ

Мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рискованно из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.

Также мы сообщали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.

Одесса война Черное море корабль Одесская область Азовское море Новости Одессы флот калибры угроза кораблей

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

11:07 Как живой — в Китае приняли на вооружение дрон в виде птицы

11:03 Одесса должна отходить от имперских нарративов — в ОВА прокомментировали решение о переименовании

11:03 В Хмельницкой области мужчина издевался над женой — суд вынес приговор

11:01 Раненый военный, работающий в ТЦК, рассказал об отношении людей к нему

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

11:00 Будет переломный момент в войне — в Британии высказались о F-16 в Украине

11:00 Денежная помощь в августе — где можно оформить выплаты в 3,6 тыс. грн

10:55 Олимпиада-2024 — как турецкий стрелок стал серебряным призером без специализированного снаряжения

10:48 Во Львове рассмотрят апелляцию по делу подозреваемого в убийстве Фарион

10:34 Китай тайно увеличивает количество ядерного оружия, несмотря на договоренность с ООН, — FT

11:07 Как живой — в Китае приняли на вооружение дрон в виде птицы

11:03 Одесса должна отходить от имперских нарративов — в ОВА прокомментировали решение о переименовании

11:03 В Хмельницкой области мужчина издевался над женой — суд вынес приговор

11:01 Раненый военный, работающий в ТЦК, рассказал об отношении людей к нему

11:00 Будет переломный момент в войне — в Британии высказались о F-16 в Украине

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

11:00 Денежная помощь в августе — где можно оформить выплаты в 3,6 тыс. грн

10:55 Олимпиада-2024 — как турецкий стрелок стал серебряным призером без специализированного снаряжения

10:48 Во Львове рассмотрят апелляцию по делу подозреваемого в убийстве Фарион

10:34 Китай тайно увеличивает количество ядерного оружия, несмотря на договоренность с ООН, — FT

10:34 Где можно поплавать в Харькове — топ-5 бассейнов и пляжных комплексов города

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара