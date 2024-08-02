Угроза кораблей России на сегодня, 2 августа: сколько в морях ракетоносителей

Запуск ракеты с корабля в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 2 августа, в акватории Черного моря российский флот остается присутствовать, однако признаков участия в атаке у боевых кораблей нет. Также оккупанты не выходят из Средиземного моря — в пятницу там продолжает караулить снаряженный ракетоноситель.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Черное море — в акватории подстерегают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров".

Азовское море — нет российского флота.

Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".

Информация о движении вражеского флота на 2 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

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Мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рискованно из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.

Также мы сообщали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.