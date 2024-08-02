Серія гучних вибухів в Одесі зараз, 2 серпня

Вибухи в Одесі вдруге за добу. Ілюстративне фото: скриншот

Гучні вибухи пролунали в Одесі знову 2 серпня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу, росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Вибухи в Одесі Фото: скриншот

Вибухи в Одесі 2 серпня

Жителі Одеси почули вибухи вдруге сьогодні о 14:30. За даними моніторингових каналів, окупанти знову здійснили пуски балістичних ракет з території тимчасовоокупованого Криму.

В Одесі знову вибухи 2 серпня. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.

Карта тривог 2 серпня. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні в акваторії Чорного моря російський флот залишається присутнім, однак ознак участі в атаці у бойових кораблів немає. Також окупанти не виходять зі Середземного моря — у п'ятницю там продовжує чатувати споряджений ракетоносій.