В Одессе снова обрушиваются фасады
В исторической части города разрушаются и падают фасады зданий. Опасные участки тротуаров уже огородили предупредительными знаками и красной лентой.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE, побывавшие на месте происшествий.
Где разрушаются фасады
В центре Одессы на ул. Новосельского и ул. Нежинский зафиксированы разрушенные здания. Части фасадов обламываются и падают на прохожую часть, поэтому некоторые участки дороги уже оградили от пешеходов.
Причины разрушений
Причиной разрушений фасадов может быть повышенная влажность, потому что дома в центре Одессы были построены с содержанием известняка. Несмотря на то, что это пористый по структуре материал, обеспечивающий хорошее тепло и звукоизоляцию, при длительном использовании и дождях он впитывает влагу и сыреет, а в результате — обваливается.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.
Напомним, что сегодня, 13 марта, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы юго-восточного ветра до 17 м/с. В то же время синоптики прогнозируют преимущественно солнечный день, без осадков.
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