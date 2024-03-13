В Одессе снова обрушиваются фасады

В Одессе обрушиваются фасады. Фото: Новости.

В исторической части города разрушаются и падают фасады зданий. Опасные участки тротуаров уже огородили предупредительными знаками и красной лентой.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE, побывавшие на месте происшествий.

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Где разрушаются фасады

В центре Одессы на ул. Новосельского и ул. Нежинский зафиксированы разрушенные здания. Части фасадов обламываются и падают на прохожую часть, поэтому некоторые участки дороги уже оградили от пешеходов.

Причины разрушений

Причиной разрушений фасадов может быть повышенная влажность, потому что дома в центре Одессы были построены с содержанием известняка. Несмотря на то, что это пористый по структуре материал, обеспечивающий хорошее тепло и звукоизоляцию, при длительном использовании и дождях он впитывает влагу и сыреет, а в результате — обваливается.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, что сегодня, 13 марта, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы юго-восточного ветра до 17 м/с. В то же время синоптики прогнозируют преимущественно солнечный день, без осадков.