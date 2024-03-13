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В Одесі знову обвалюються фасади

13 березня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі знову обвалюються фасади
В Одесі обвалюються фасади. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В історичній частині міста вкотре руйнуються та падають фасади будівель. Небезпечні ділянки тротуарів уже огородили попереджувальними знаками та червоною стрічкою.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE, які побували на місці події.

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Де руйнуються фасади

В центрі Одеси, на вул. Новосельського та вул. Ніжинський, зафіксовано будівлі, які зазнали руйнувань. Частини фасадів обламуються та падають на перехожу частину, тож деякі ділянки дороги вже огородили від пішоходів.

Причини руйнувань

Причиною руйнувань фасадів може бути підвищена вологість, оскільки будинки в центрі Одеси були побудовані зі вмістом вапняку. Незважаючи на те, що це пористий за структурою матеріал, що забезпечує хорошу тепло і звукоізоляцію, за умов тривалого використання та дощів він вбирає вологу та сиріє, а в результаті — обвалюється.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, в Одесі оголосили штормове попередження. Очікуються пориви південно-східного вітру до 17 м/с. Водночас синоптики прогнозують переважно сонячний день, без опадів.

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