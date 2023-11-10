В Одессе снова объявили воздушную тревогу

Работа ПВО ночью. Фото: соцсети

Сегодня вечером, 10 ноября, в Одесской области в очередной раз объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует угроза применения ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Одесская область — угроза применения ударных БпЛА! "Шахед" из акватории Черного моря!" — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ призвали людей из Черноморска находиться в укрытиях.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.