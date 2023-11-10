В Одессе снова объявили воздушную тревогу
10 ноября 2023 22:25
Работа ПВО ночью. Фото: соцсети
Сегодня вечером, 10 ноября, в Одесской области в очередной раз объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует угроза применения ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Одесская область — угроза применения ударных БпЛА! "Шахед" из акватории Черного моря!" — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ призвали людей из Черноморска находиться в укрытиях.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.
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