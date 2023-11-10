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В Одессе снова объявили воздушную тревогу

10 ноября 2023 22:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе снова объявили воздушную тревогу
Работа ПВО ночью. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 10 ноября, в Одесской области в очередной раз объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует угроза применения ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Одесская область — угроза применения ударных БпЛА! "Шахед" из акватории Черного моря!" — говорится в сообщении.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ призвали людей из Черноморска находиться в укрытиях.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

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