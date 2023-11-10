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В Одесі знову оголосили повітряну тривогу

10 листопада 2023 22:25
оновлено: 22:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі знову оголосили повітряну тривогу
Робота ППО вночі. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 10 листопада, в Одеській області вкотре оголосили повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Одеській області

"Одеська область — загроза застосування ударних БпЛА!  "Шахед" з акваторії Чорного моря!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ закликали людей з Чорноморська перебувати в укриттях.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:50. За інформацією місцевих Telegram-каналів, в Одеській області працює протиповітряна оборона.

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Допис про роботу ППО в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

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