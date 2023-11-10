В Одесі знову оголосили повітряну тривогу

Робота ППО вночі. Фото: соцмережі

Сьогодні ввечері, 10 листопада, в Одеській області вкотре оголосили повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Одеській області

"Одеська область — загроза застосування ударних БпЛА! "Шахед" з акваторії Чорного моря!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ закликали людей з Чорноморська перебувати в укриттях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:50. За інформацією місцевих Telegram-каналів, в Одеській області працює протиповітряна оборона.

Допис про роботу ППО в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.