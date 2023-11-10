В Одесі знову оголосили повітряну тривогу
10 листопада 2023 22:25
оновлено: 22:53
Робота ППО вночі. Фото: соцмережі
Сьогодні ввечері, 10 листопада, в Одеській області вкотре оголосили повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Повітряна тривога в Одеській області
"Одеська область — загроза застосування ударних БпЛА! "Шахед" з акваторії Чорного моря!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ закликали людей з Чорноморська перебувати в укриттях.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 22:50. За інформацією місцевих Telegram-каналів, в Одеській області працює протиповітряна оборона.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.
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