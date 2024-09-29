Отключение воды в Одессе сегодня 29 сентября: адреса

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 29 сентября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 16:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе.

ул. Градоначальническая, 33

ул. Большая Арнаутская

ул. Канатная

ул. Черновола

просп. Добровольского, 120а

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

В Одессе не работают бюветы

Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.

На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого,1, запланированный капитальный ремонт в связи с выходом из строя скважин. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

Сообщения от горсовета. Фото: скриншот

Напомним, одесситов призывают готовиться к отопительному сезону.

Также в Украине ожидают рост тарифов на коммуналку.