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В Одессе снова проблемы с водоснабжением — кто остался без воды

29 сентября 2024 11:31
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня 29 сентября: адреса
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 29 сентября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 16:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

  • ул. Градоначальническая, 33
  • ул. Большая Арнаутская
  • ул. Канатная
  • ул. Черновола
  • просп. Добровольского, 120а

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

В Одессе не работают бюветы

Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.

На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого,1, запланированный капитальный ремонт в связи с выходом из строя скважин. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

В Одессе снова проблемы с водоснабжением — кто остался без воды - фото 2
Сообщения от горсовета. Фото: скриншот

Напомним, одесситов призывают готовиться к отопительному сезону.

Также в Украине ожидают рост тарифов на коммуналку.

Одесса Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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