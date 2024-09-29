Відключення води в Одесі сьогодні 29 вересня: адреси

В Одесі знову проблеми з водопостачанням — хто залишився без води
В Одесі сьогодні, 29 вересня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 16:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у неділю, 29 вересня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
- вул. Градоначальницька, 33
- вул. Велика Арнаутська
- вул. Канатна
- вул. Чорновола
- просп. Добровольського, 120а
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
В Одесі не працюють бювети
Додамо, що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту.
На бюветних комплексах, що розташовані у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт у зв’язку із виходом з ладу свердловин. В рамках запланованих робіт передбачено буріння нових. Наразі триває процес з підготовки до капітального ремонту. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.
Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону.
Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку.
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