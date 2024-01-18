Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе выросло количество пострадавших от дроновой атаки arrow

В Одессе выросло количество пострадавших от дроновой атаки

18 января 2024 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе выросло количество пострадавших от дроновой атаки
Спасатели работают на месте. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 17 января враг атаковал Одессу ударными дронами. Пока известно о том, что возросло количество пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

По информации ведомства, сейчас известно о пяти пострадавших.

"Ночью 17 января в больницу были доставлены два пациента, а впоследствии еще двое. У одного осколочное ранение, другие трое — посттравматический синдром. Еще одна женщина отказалась от госпитализации", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Всем пациентам предоставляется квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

Больше об атаке 17 января

Напомним, во время вчерашней утренней атаки в Одессе повреждения получили восемь жилых домов. Для пострадавших от вражеских атак одесситов открылись оперативные штабы помощи.

Также мы писали, что в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов. В настоящее время во все дома, кроме самого пострадавшего, вернули тепло.

Одесса
Геннадий Труханов
Одесская область
городской совет
Новости Одессы
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме