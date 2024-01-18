В Одессе выросло количество пострадавших от дроновой атаки

Спасатели работают на месте. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 17 января враг атаковал Одессу ударными дронами. Пока известно о том, что возросло количество пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации ведомства, сейчас известно о пяти пострадавших.

"Ночью 17 января в больницу были доставлены два пациента, а впоследствии еще двое. У одного осколочное ранение, другие трое — посттравматический синдром. Еще одна женщина отказалась от госпитализации", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Всем пациентам предоставляется квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

Больше об атаке 17 января

Напомним, во время вчерашней утренней атаки в Одессе повреждения получили восемь жилых домов. Для пострадавших от вражеских атак одесситов открылись оперативные штабы помощи.

Также мы писали, что в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов. В настоящее время во все дома, кроме самого пострадавшего, вернули тепло.