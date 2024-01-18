В Одесі зросла кількість постраждалих від дронової атаки

Рятувальники працюють на місці. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу ударними дронами. Наразі відомо про те, що зросла кількість постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією відомства, наразі відомо про пʼятьох постраждалих.

"Вночі 17 січня до лікарні було доставлено двох пацієнтів, а згодом ще двох. В одного осколкове поранення, інші троє — посттравматичний синдром. Ще одна жінка відмовилася від шпиталізації", — сказав міський голова Геннадій Труханов.

Всім пацієнтам надається кваліфікована медична допомога, і їхньому життю нічого не загрожує.

Більше про атаку 17 січня

Нагадаємо, під час вчорашньої ранкової атаки в Одесі пошкоджень зазнали вісім житлових будинків. Для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги.

Також ми писали, що у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. Через це без опалення залишилися понад 60 будинків. Наразі в усі будинки, окрім найбільш постраждалого, повернули тепло.