В горсовете объяснили почему Одесскую область лишили гранта

Анна Позднякова. Фото: Деловая Одесса

Швеция лишила Одессу гранта на реформирование системы управления отходами по европейским стандартам. В горсовете говорят: все из-за непонимания важности проекта со стороны Одесской областной военной администрации.

Об этом сообщила заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анна Позднякова на своей странице в Facebook.

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Причины лишения гранта

Анна Позднякова говорит, что вместе с депутатами горсовета неоднократно обращалась в Департамент экологии и природных ресурсов Одесской областной военной администрации с разъяснениями о важности проекта и целесообразности внесения изменений, на которых настаивала шведская сторона. То же самое делали и иностранные инвесторы. Однако найти взаимопонимание с областными чиновниками никому не удалось.

"Мы сделали один большой шаг вперед. Теперь — два назад. Очень обидно, что такой на самом деле текущий, но важнейший вопрос для жизнедеятельности города и всей области был саботирован из-за простой халатности", — говорит Анна Позднякова.

Добавим, гранта лишили не только Одессу, но и ряд территориальных громад области.

Напомню, недавно мы также писали о молодежном центре, на создание которого не хватает денег из-за лишения Одесской области гранта. А также о миллионной дотации для одесского ОСМД.