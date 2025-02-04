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В Одеській мерії пояснили, чому швейцарці не дали нам грошей

4 лютого 2025 19:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В міськраді пояснили чому Одеську область позбавили гранту
Ганна Позднякова. Фото: Ділова Одеса
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Швеція позбавила Одещину гранту на реформування системи управління відходами за європейськими стандартами. У міськраді кажуть: усе через нерозуміння важливості проєкту з боку Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила заступниця Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ганна Позднякова на своїй сторінці у Facebook.  

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Причини позбавлення гранту

Ганна Позднякова каже, що разом із депутатами міськради неодноразово зверталася до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної військової адміністрації з розʼясненнями про важливість проєкту та доцільність внесення змін, на яких наполягала шведська сторона. Те ж саме робили й іноземні інвестори. Проте знайти порозуміння із обласними чиновниками нікому не вдалося.

"Ми зробили один великий крок вперед. Тепер — два назад. Дуже прикро, що таке насправді поточне, але надважливе питання для життєдіяльності міста та всієї області було саботовано через просту недбалість." — каже Ганна Позднякова.

Додамо, гранта позбавили не тільки Одесу, але й низку територіальних громад області.

Нагадаю, нещодавно ми також писали про молодіжний центр, на створення якого бракує грошей через позбавлення Одещини гранту. А також про мільйонну дотацію для одеського ОСББ
 

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