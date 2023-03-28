В Одесской области грипп начали переносить в более тяжелой форме: есть смертельный случай

Вакцинация спасает от осложнений

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области выросла по сравнению с предыдущей неделей. Чаще стали болеть как дети, так и взрослые.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 3,1%, в том числе среди детского населения — на 2,8%, среди взрослого населения — на 3,5%. Госпитализация также выросла на 13,3%. Удельный вес госпитализированных больных составил 4,3%, а среди них привлекало взрослое население (52,9%).

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А, В и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

"Что касается заболеваемости по районам области, то превышение областного интенсивного показателя зарегистрировано в Болградском (443,9), Подольском (386,8), Б.Днестровском (356,1) районах", — говорится в сообщении.

В Одессе зарегистрирован летальный случай от осложнения гриппом. Известно, что взрослый человек не был привит против гриппа. Лабораторно подтвержденный вирус гриппа тип А не субтипирован.

Как уберечь иммунную систему

Некоторые продукты и напитки могут поддерживать иммунную систему и помогать уберечь от заболеваний, включая грипп. Вот несколько примеров:

Цитрусовые фрукты — апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы и мандарины содержат витамин С, который помогает поддерживать иммунную систему. Чай с имбирем — имбирь содержит антиоксиданты, помогающие бороться с возбудителями заболеваний. Бульон курицы — куриный бульон содержит аминокислоты, которые могут помочь снизить воспаление в организме и поддерживать иммунную систему. Чеснок — чеснок содержит аллицин, который может помочь уменьшить воспаление и поддерживать иммунную систему. Овощи — брокколи, капуста, морковь, шпинат и другие овощи содержат витамины и антиоксиданты, которые могут помочь поддержать иммунную систему. Йогурт — йогурт содержит пробиотики, которые могут помочь поддержать здоровую микрофлору кишечника и укрепить иммунную систему. Куркума — куркума содержит куркумин, который может помочь уменьшить воспаление и поддерживать иммунную систему.

Эти продукты и напитки могут помочь поддержать иммунную систему и уберечь от заболеваний, но не гарантируют полной защиты от гриппа и других заболеваний. Для сохранения здоровья важно также соблюдать правильное питание и здоровый образ жизни в целом.

Напомним, за последнюю неделю в Одессе наблюдается значительное увеличение количества случаев заболевания COVID-19. Согласно данным городской клинической инфекционной больницы, вирус был обнаружен у 136 жителей, что на 41,7% больше, чем за предыдущую неделю.