В Одесі на 40% зросла кількість випадків COVID-19: як підтримати імунну систему

Збільшення випадків COVID-19

За останній тиждень в Одесі спостерігається значне збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19. Згідно з даними міської клінічної інфекційної лікарні, вірус був виявлений у 136 мешканців, що на 41,7% більше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Кількість одужань

Тим часом за тиждень 63 одесити вже повністю одужали від хвороби. У стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні наразі знаходиться 70 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19, а у дитячій міській клінічній лікарні №3 лікують п'ять дітей.

Загальна статистика

З початку поточного року в Одесі зареєстровано 1438 випадків COVID-19, одужали за цей час 1390 одеситів. На амбулаторному лікуванні перебуває 126 пацієнтів з COVID-19.

Важливість вакцинації

Згідно з медичними експертами, вакцинація є найефективнішим захистом від важких форм COVID-19. У всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безплатно зробити первинне або бустерне щеплення від COVID-19, тому мешканці міста зможуть захистити себе від захворювання. Адреси кабінетів щеплення — за посиланням.

Підтримка імунної системи

На цей час не існує конкретних продуктів, які б гарантовано захистили від COVID-19. Однак правильне харчування і збалансована дієта можуть допомогти підтримати імунну систему, що є важливим фактором у боротьбі зі захворюванням.

До продуктів, які рекомендуються для підтримки імунної системи, належать:

Фрукти та овочі — особливо ті, які містять вітаміни С, Е та бета-каротин. Наприклад, апельсини, грейпфрути, ківі, чорниці, морква, кабачки, броколі. Протеїни — м'ясо, риба, яйця, горіхи та насіння містять амінокислоти, які є будівельним матеріалом для імунних клітин. Харчові волокна — овес, ячмінь, фасоль, горох та інші продукти, які містять багато волокон, сприяють роботі кишечнику та допомагають усунути токсини з організму. Пробіотики — йогурт, кефір, кисломолочні продукти містять пробіотики, які допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишечнику та підтримувати імунну систему.

Зазначимо, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області зросла порівняно з попереднім тижнем. Частіше почали хворіти діти, тим часом серед дорослого населення фіксується зниження захворюваності. Як вберегти дитину від грипу, читайте в матеріалі.