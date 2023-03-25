В Одессе на 40% выросло количество случаев COVID-19: как поддержать иммунную систему

Увеличение случаев COVID-19

За последнюю неделю в Одессе наблюдается значительное увеличение количества случаев заболевания COVID-19. Согласно данным городской клинической инфекционной больницы, вирус был обнаружен у 136 жителей, что на 41,7% больше, чем за предыдущую неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Количество выздоровлений

Тем временем через неделю 63 одессита уже полностью поправились от болезни. В стационаре городской клинической инфекционной больницы находится 70 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, а в детской городской клинической больнице №3 лечат пять детей.

Общая статистика

С начала текущего года в Одессе зарегистрировано 1438 случаев COVID-19, выздоровели за это время 1390 одесситов. На амбулаторном лечении находится 126 пациентов с COVID-19.

Важность вакцинации

Согласно медицинским экспертам, вакцинация является самой эффективной защитой от тяжелых форм COVID-19. Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19, поэтому жители города смогут оградить себя от заболевания. Адреса кабинетов прививки — по ссылке.

Поддержка иммунной системы

В настоящее время не существует конкретных продуктов, которые гарантированно защитили бы от COVID-19. Однако правильное питание и сбалансированная диета могут помочь поддержать иммунную систему, что является важным фактором в борьбе с заболеванием.

К продуктам, рекомендуемым для поддержания иммунной системы, относятся:

Фрукты и овощи особенно те, которые содержат витамины С, Е и бета-каротин. Например, апельсины, грейпфруты, киви, черника, морковь, кабачки, брокколи. Протеины — мясо, рыба, яйца, орехи и семена содержат аминокислоты, которые являются строительным материалом для иммунных клеток. Пищевые волокна — овес, ячмень, фасоль, горох и другие продукты, содержащие много волокон, способствуют работе кишечника и помогают устранить токсины из организма. Пробиотики — йогурт, кефир, кисломолочные продукты содержат пробиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника и поддерживать иммунную систему.

Отметим, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области выросла по сравнению с предыдущей неделей. Чаще стали болеть дети, между тем среди взрослого населения фиксируется снижение заболеваемости. Как уберечь ребенка от гриппа, читайте в материале.