В Одеській області зареєстровано понад 400 нових випадків COVID-19
З початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 3635 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків, проте рівень госпіталізації знизився.
Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
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"За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність зросла на 25,8%, у тому числі серед дорослого населення — на 24,9%, серед дітей до 17 років — на 33,3%. Проте рівень госпіталізації знизився на 12,8%", — йдеться в повідомленні.
По територіальних громадах зростання захворюваності спостерігалось в Ананьївській, Арцизькій, Березівській, Визирській, Ізмаїльській, Любашівській, Подільській ОТГ.
Інтенсивність росту захворюваності залежить від свідомості населення та виконання простих профілактичних заходів. Це масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, своєчасне звернення за медичною допомогою дотримання самоізоляції та вакцинація. Адреси кабінетів щеплень дивіться в матеріалі.
Зазначимо, Український Державний реєстр лікарських засобів знову став предметом обговорення в галузі охорони здоров'я. 21 березня 2023 року відбулася нарада з питань виписування та відпуску лікарських препаратів за е-рецептом за участю очільника Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левона Нікогосяна. З квітня відпустка всіх рецептурних ліків — лише за електронним рецептом.