В Одесской области зарегистрировано более 400 новых случаев COVID-19
С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 3635 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев, однако уровень госпитализации снизился.
Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".
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"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 25,8%, в том числе среди взрослого населения — на 24,9%, среди детей до 17 лет — на 33,3%. Однако уровень госпитализации снизился на 12,8%", — говорится в сообщении.
По территориальным громадам рост заболеваемости наблюдался в Ананьевской, Арцизской, Березовской, Визырской, Измаильской, Любашевской, Подольской ОТГ.
Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация. Адреса кабинетов прививок смотрите в материале.
Украинский Государственный реестр лекарственных средств вновь стал предметом обсуждения в области здравоохранения. 21 марта 2023 года состоялось совещание по вопросам выписки и отпуска лекарственных препаратов по е-рецепту с участием главы Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левона Никогосяна. С апреля отпуск всех рецептурных лекарств — только по электронному рецепту.