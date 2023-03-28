Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеській області грип почали переносити в тяжчій формі: є смертельний випадок arrow

В Одеській області грип почали переносити в тяжчій формі: є смертельний випадок

28 березня 2023 15:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вакцинація рятує від ускладнень
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області зросла порівняно з попереднім тижнем. Частіше почали хворіти як діти, так і дорослі.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"

Читайте також:

Загальний рівень захворюваності, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 3,1%, у тому числі серед дитячого населення — на 2,8%, серед дорослого населення — на 3,5%. Госпіталізація також зросла на 13,3%. Питома вага госпіталізованих хворих склала 4,3%, а серед них привалювало доросле населення (52,9%).

За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А, В та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо). 

"Що стосується захворюваності по районах області, то перевищення обласного інтенсивного показника зареєстровано в Болградському (443,9), Подільському (386,8), Б.Дністровському (356,1)  районах", — йдеться в повідомленні.

В Одесі зареєстровано летальний випадок від ускладнення на грип. Відомо, що доросла людина не була щеплена проти грипу. Лабораторно підтверджений вірус грипу  тип А не субтипований.  

Як вберегти імунну систему

Деякі продукти та напої можуть підтримувати імунну систему та допомагати вберегти від захворювань, включаючи грип. Ось кілька прикладів:

  1. Цитрусові фрукти — апельсини, грейпфрути, лимони, лайми і мандарини містять вітамін С, який допомагає підтримувати імунну систему.
  2. Чай з імбиром — імбир містить антиоксиданти, які допомагають боротися зі збудниками захворювань.
  3. Бульйон курки — курячий бульйон містить амінокислоти, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі та підтримувати імунну систему.
  4. Часник — часник містить алліцин, який може допомогти зменшити запалення та підтримувати імунну систему.
  5. Овочі — броколі, капуста, морква, шпинат та інші овочі містять вітаміни та антиоксиданти, які можуть допомогти підтримати імунну систему.
  6. Йогурт — йогурт містить пробіотики, які можуть допомогти підтримати здорову мікрофлору кишківника та зміцнити імунну систему.
  7. Куркума — куркума містить куркумін, який може допомогти зменшити запалення та підтримувати імунну систему.

Ці продукти та напої можуть допомогти підтримати імунну систему та зберегти від захворювань, але не гарантують повного захисту від грипу та інших захворювань. Для збереження здоров'я важливо також дотримуватися правильного харчування та здорового способу життя в цілому.

Нагадаємо, за останній тиждень в Одесі спостерігається значне збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19. Згідно з даними міської клінічної інфекційної лікарні, вірус був виявлений у 136 мешканців, що на 41,7% більше, ніж за попередній тиждень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

16:11 Зірка фільмів "Володар перснів" зізнався, що вдруге став батьком: приховував новину понад рік

16:11 Зідан може продовжити тренерську кар’єру у Лондоні

16:10 Укрзалізниця готується до Великодня: на яких напрямках призначили додаткові поїзди

15:55 Франція планує збільшити постачання боєприпасів Україні, — міністр Лекорню

Новина з фото

15:44 Ніколь Шерзінгер обрала на музичну премію сукню від українського бренду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:37 Беленюк розповів про ставлення до бойкоту Олімпіади-2024

15:35 путін ввів оплату за вихід з ринку рф, — ЗМІ

15:25 Допомога біженцям у Грузії: на які виплати можуть розраховувати українці

15:13 Перестрілка в Нешвіллі: поліція вилучила зброю у жінки, яка відкрила вогонь

Новина з фото

15:12 Цього чекали шанувальники: Полякова повернулась на свою кухню та перевірила рецепт подруги

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Новина з відео

12:31 СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

Ексклюзив

12:28В Ірпені стартує потужна відбудова міста: мер назвав терміни

Новина з відео

12:03 Зеленський нагадав про те, як російські окупанти нищать релігійні споруди в Україні

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

None 28 Березень 16:10

Зірка фільмів "Володар перснів" зізнався, що вдруге став батьком: приховував новину понад рік

None 28 Березень 15:49

Зідан може продовжити тренерську кар’єру у Лондоні

None 28 Березень 16:09

Укрзалізниця готується до Великодня: на яких напрямках призначили додаткові поїзди

None 28 Березень 15:51

Франція планує збільшити постачання боєприпасів Україні, — міністр Лекорню

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB