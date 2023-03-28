В Одеській області грип почали переносити в тяжчій формі: є смертельний випадок

Вакцинація рятує від ускладнень

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області зросла порівняно з попереднім тижнем. Частіше почали хворіти як діти, так і дорослі.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Загальний рівень захворюваності, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 3,1%, у тому числі серед дитячого населення — на 2,8%, серед дорослого населення — на 3,5%. Госпіталізація також зросла на 13,3%. Питома вага госпіталізованих хворих склала 4,3%, а серед них привалювало доросле населення (52,9%).

За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А, В та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо).

"Що стосується захворюваності по районах області, то перевищення обласного інтенсивного показника зареєстровано в Болградському (443,9), Подільському (386,8), Б.Дністровському (356,1) районах", — йдеться в повідомленні.

В Одесі зареєстровано летальний випадок від ускладнення на грип. Відомо, що доросла людина не була щеплена проти грипу. Лабораторно підтверджений вірус грипу тип А не субтипований.

Як вберегти імунну систему

Деякі продукти та напої можуть підтримувати імунну систему та допомагати вберегти від захворювань, включаючи грип. Ось кілька прикладів:

Цитрусові фрукти — апельсини, грейпфрути, лимони, лайми і мандарини містять вітамін С, який допомагає підтримувати імунну систему. Чай з імбиром — імбир містить антиоксиданти, які допомагають боротися зі збудниками захворювань. Бульйон курки — курячий бульйон містить амінокислоти, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі та підтримувати імунну систему. Часник — часник містить алліцин, який може допомогти зменшити запалення та підтримувати імунну систему. Овочі — броколі, капуста, морква, шпинат та інші овочі містять вітаміни та антиоксиданти, які можуть допомогти підтримати імунну систему. Йогурт — йогурт містить пробіотики, які можуть допомогти підтримати здорову мікрофлору кишківника та зміцнити імунну систему. Куркума — куркума містить куркумін, який може допомогти зменшити запалення та підтримувати імунну систему.

Ці продукти та напої можуть допомогти підтримати імунну систему та зберегти від захворювань, але не гарантують повного захисту від грипу та інших захворювань. Для збереження здоров'я важливо також дотримуватися правильного харчування та здорового способу життя в цілому.

Нагадаємо, за останній тиждень в Одесі спостерігається значне збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19. Згідно з даними міської клінічної інфекційної лікарні, вірус був виявлений у 136 мешканців, що на 41,7% більше, ніж за попередній тиждень.