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В Одесской области громко - соцсети пишут о взрывах

10 февраля 2024 00:10
обновлено: 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака Росії півдня не вщухає зараз 10 лютого — вибухи в Одеській області
Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одесской области 10 февраля слышны местные жители во время воздушной тревоги. По предварительной информации это последствия работы сил ПВО.

Об этом сообщают соцсети и журналист Андрей Цаплиенко .

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Как пишут мониторинговые каналы и Цаплиенко, в Одесской области работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала журналиста Андрея Цаплиенко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала журналиста Андрея Цаплиенко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Оперативный ВСУ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Оперативный ВСУ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Между тем, Одесская область "покраснела" от воздушной тревоги.

Карта воздушной тревоги в Украине 10 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:15. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района находиться в укрытиях. Он пишет об угрозе ударных БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Воздушные силы в свою очередь предупреждают о новых группах вражеских беспилотников, летящих в направлении Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

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