Атака Росії півдня не вщухає зараз 10 лютого — вибухи в Одеській області

В Одесской области громко - соцсети пишут о взрывах
10 февраля 2024 00:10
обновлено: 00:17
Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Одесской области 10 февраля слышны местные жители во время воздушной тревоги. По предварительной информации это последствия работы сил ПВО.
Об этом сообщают соцсети и журналист Андрей Цаплиенко .
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Как пишут мониторинговые каналы и Цаплиенко, в Одесской области работает ПВО.
Между тем, Одесская область "покраснела" от воздушной тревоги.
Обновлено 00:15. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района находиться в укрытиях. Он пишет об угрозе ударных БПЛА.
Воздушные силы в свою очередь предупреждают о новых группах вражеских беспилотников, летящих в направлении Одесской области.
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