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В Одеській області гучно — соцмережі пишуть про вибухи

10 лютого 2024 00:10
оновлено: 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атака Росії півдня не вщухає зараз 10 лютого — вибухи в Одеській області
Вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одеській області 10 лютого чують місцеві мешканці під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це наслідки роботи сил ППО. Також в цьому регіоні було гучно й раніше — ввечері 9 лютого. Тим часом загроза "шахедів" продовжується.

Про це повідомляють соцмережі та журналіст Андрій Цаплієнко.

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Вибухи в Одеській області 10 лютого

Як пишуть моніторингові канали та Цаплієнко, в Одеській області працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу журналіста Андрія Цаплієнка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу журналіста Андрія Цаплієнка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

 Тим часом Одеська область "почервоніла" від повітряної тривоги.

Мапа повітряної тривоги в Україні 10 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:15. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району перебувати в укриттях. Він пише про загрозу ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Повітряні сили своєю чергою попереджають про нові групи ворожих безпілотників, які летять в напрямку Одеської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що 

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