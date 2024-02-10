Атака Росії півдня не вщухає зараз 10 лютого — вибухи в Одеській області

Вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Одеській області 10 лютого чують місцеві мешканці під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це наслідки роботи сил ППО. Також в цьому регіоні було гучно й раніше — ввечері 9 лютого. Тим часом загроза "шахедів" продовжується.

Про це повідомляють соцмережі та журналіст Андрій Цаплієнко.

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Вибухи в Одеській області 10 лютого

Як пишуть моніторингові канали та Цаплієнко, в Одеській області працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу журналіста Андрія Цаплієнка

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Тим часом Одеська область "почервоніла" від повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:15. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району перебувати в укриттях. Він пише про загрозу ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Повітряні сили своєю чергою попереджають про нові групи ворожих безпілотників, які летять в напрямку Одеської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що