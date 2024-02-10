Атака Росії півдня не вщухає зараз 10 лютого — вибухи в Одеській області

В Одеській області гучно — соцмережі пишуть про вибухи
Вибухи в Одеській області 10 лютого чують місцеві мешканці під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це наслідки роботи сил ППО. Також в цьому регіоні було гучно й раніше — ввечері 9 лютого. Тим часом загроза "шахедів" продовжується.
Про це повідомляють соцмережі та журналіст Андрій Цаплієнко.
Вибухи в Одеській області 10 лютого
Як пишуть моніторингові канали та Цаплієнко, в Одеській області працює ППО.
Тим часом Одеська область "почервоніла" від повітряної тривоги.
Оновлено 00:15. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району перебувати в укриттях. Він пише про загрозу ударних БпЛА.
Повітряні сили своєю чергою попереджають про нові групи ворожих безпілотників, які летять в напрямку Одеської області.
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