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В Одесской области родился малыш в карете скорой помощи

26 октября 2024 17:58
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Малыш родился в "скорой": бригада ЭМД Одесчины приняла роды
Медики, принявшие роды в машине скорой. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Березовском районе Одесчины бригада медиков помогла родить малыша прямо в карете скорой. Мальчик родился здоровым.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Почувствовала приближение родов

По информации медиков, бригада №407 Ивановской станции экстренной медицинской помощи, в состав которой входили фельдшер Сиренко и водитель Трофименко, получила вызов на роды в селе Расцвет, Березовского района. 25-летняя пациентка, которая ждала третьего ребенка, вызвала скорую, почувствовав приближение родов.

Родился в карете скорой

По дороге в больницу роды начались прямо в автомобиле ЭМД. Малыш родился здоровым и сразу закричал. После этого бригада вместе с мамой и новорожденным продолжила путь для дальнейшего медицинского ухода.

Напомним, мы писали о размерах декретных выплат в 2024 году.

Также специалисты киевской больницы Охматдет спасли маленького одессита Доминика. У него диагностировали двустороннюю диафрагмальную грыжу. Это заболевание встречается менее чем в 1% случаев и считается несовместимым с жизнью.

Одесса скорая помощь роды Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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