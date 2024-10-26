Малюк народився в "швидкій": бригада ЕМД Одещини прийняла пологи

Медики, які прийняли роди у машині швидкої. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

У Березівському районі Одещини бригада медиків допомогла народити малюка просто в кареті швидкої. Хлопчик народився здоровим.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Відчула наближення пологів

За інформацією медиків, бригада №407 Іванівської станції екстреної медичної допомоги, до складу якої входили фельдшерка Сіренко та водій Трофименко, отримала виклик на пологи в селі Розквіт Березівського району. 25-річна пацієнтка, яка чекала на третю дитину, викликала швидку, відчувши наближення пологів.

Народився в кареті швидкої

Дорогою до Березівської лікарні пологи розпочалися просто в автомобілі ЕМД. Малюк народився здоровим і одразу закричав. Після цього бригада разом із мамою та новонародженим продовжила шлях до лікарні для подальшого медичного догляду.

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