В Одесской области новый начальник ГСЧС

Новый глава ГСЧС Одесской области Денис Платонов. Фото: коллаж

В Одесской области выбрали нового главу Главного управления ГСЧС Украины. Им стал полковник службы гражданской защиты Платонов Денис Валерьевич, ранее исполнявший обязанности заместителя председателя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

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Отметим, что он уже вступил в исполнение служебных обязанностей.

Что известно о новом руководителе ГСЧС в Одесской области

Полковник службы гражданской защиты.

Родился 9 сентября 1977 года.

Гражданин Украины.

Образование: высшее, Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, год окончания — 1999, специальность — пожарная безопасность, квалификация — специалист; Одесская национальная юридическая академия, год окончания — 2010, специальность — правоведение, квалификация — юрист; Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, год окончания — 2014, специальность — государственное управление, квалификация — магистр.

Напомним, 17 января скончался начальник Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, генерал-майор службы гражданской защиты Вадим Шулюк. Он ушел из жизни на 57-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

Также мы писали, что сегодня, 26 октября, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпасы времен Второй мировой. Взрывоопасные предметы были обнаружены в трех районах области.