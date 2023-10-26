В Одеській області новий начальник ДСНС
На Одещині обрали нового очільника Головного управління ДСНС України. Ним став полковник служби цивільного захисту Платонов Денис Валерійович, який раніше виконував обов'язки заступника голови.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області.
Зазначимо, що він уже заступив до виконання службових обов'язків.
Що відомо про нового очільника ДСНС на Одещині
- Полковник служби цивільного захисту.
- Народився 09 вересня 1977 року.
- Громадянин України.
- Освіта: вища, Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, рік закінчення — 1999, спеціальність — пожежна безпека, кваліфікація — спеціаліст; Одеська національна юридична академія, рік закінчення — 2010, спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист; Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, рік закінчення — 2014, спеціальність — державне управління, кваліфікація — магістр.
Нагадаємо, 17 січня помер начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області, генерал-майор служби цивільного захисту Вадим Шулюк. Він пішов з життя на 57-му році життя після тривалої боротьби з хворобою.
Також ми писали, що сьогодні, 26 жовтня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпаси часів Другої світової. Вибухонебезпечні предмети виявили в трьох районах області.
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