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В Одеській області новий начальник ДСНС

26 жовтня 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області новий начальник ДСНС
Новий голова ДСНС Одеської області Денис Платонов. Фото: колаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині обрали нового очільника Головного управління ДСНС України. Ним став полковник служби цивільного захисту Платонов Денис Валерійович, який раніше виконував обов'язки заступника голови.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області. 

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Зазначимо, що він уже заступив до виконання службових обов'язків. 

Що відомо про нового очільника ДСНС на Одещині

  • Полковник служби цивільного захисту.
  • Народився 09 вересня 1977 року.
  • Громадянин України.
  • Освіта: вища, Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, рік закінчення — 1999, спеціальність — пожежна безпека, кваліфікація — спеціаліст; Одеська національна юридична академія, рік закінчення — 2010, спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист; Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, рік закінчення — 2014, спеціальність — державне управління, кваліфікація — магістр.  

Нагадаємо, 17 січня  помер начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області, генерал-майор служби цивільного захисту Вадим Шулюк. Він пішов з життя  на 57-му році життя після тривалої боротьби з хворобою.

Також ми писали, що сьогодні, 26 жовтня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпаси часів Другої світової. Вибухонебезпечні предмети виявили в трьох районах області. 

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