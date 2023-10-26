На Одещині буде чутно вибух — подробиці
Сьогодні, 26 жовтня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпаси часів Другої світової. Вибухонебезпечні предмети виявили в трьох районах області.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Які боєприпаси знешкодять
- Одеський район, село Іванове, вулиця Шкільна, мінометна міна калібру 60 мм;
- Березівський район, село Петрівка, вулиця 8 Березня, 1 артснаряд калібру 76 мм;
- Подільський район, за межами села Малий Фонтан, 1 артснаряд калібру 45 мм.
Як зазначили рятувальника, вилучення та знищення боєприпасів піротехніками ДСНС заплановано на сьогодні — 26 жовтня.
Вибухонебезпечні предмети
Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.
Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.
Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.
Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.
Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.
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