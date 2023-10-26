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На Одещині буде чутно вибух — подробиці

26 жовтня 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині буде чутно вибух
Знищення боєприпасів у полі. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 26 жовтня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпаси часів Другої світової. Вибухонебезпечні предмети виявили в трьох районах області. 

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.  

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  • Одеський район, село Іванове, вулиця Шкільна, мінометна міна калібру 60 мм;
  • Березівський район, село Петрівка, вулиця 8 Березня, 1 артснаряд калібру 76 мм;
  • Подільський район, за межами села Малий Фонтан, 1 артснаряд калібру 45 мм. 

Як зазначили рятувальника, вилучення та знищення боєприпасів піротехніками ДСНС  заплановано на сьогодні — 26 жовтня. 

Вибухонебезпечні предмети   

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.   

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.  

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.   

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.   

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".  

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.

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