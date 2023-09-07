В Одесі чоловік продавав боєприпаси: яке покарання на нього чекає

Граната в руках. Фото: google

В Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців всього за тисячу гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Після затримання поліцейські, спільно з вибухотехніками, вилучили з правопорушника корпус ручної осколкової гранати "Ф-1" та запал типу "УЗРГМ". За попередніми експертними висновками, ці предмети належить до категорії бойових припасів. Окрім цього, у затриманого виявили 69 патронів калібру 5,45 мм, які також були вилучені і направлені на експертизу.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Прокуратура оголосила фігуранту справи підозру у незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів без відповідного дозволу. Це порушення передбачено частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України і може каратися позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Після отримання висновку експертизи буде вирішуватися питання щодо додаткової кваліфікації щодо вилучених патронів. Поліцейські також розслідують походження цих заборонених предметів в ході досудового розслідування, що наразі триває.

Нагадаємо, Одеська поліція розслідує трагічний випадок, що стався у будинку Профспілок, де внаслідок вибуху гранати загинув масажист-реабілітолог. Також один із відвідувачів отримав легку баротравму.