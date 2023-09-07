В Одессе мужчина продавал боеприпасы: какое наказание его ждет

граната в руках. Фото: google

В Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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После задержания полицейские совместно со взрывотехниками изъяли из правонарушителя корпус ручной осколочной гранаты "Ф-1" и запал типа "УЗРГМ". По предварительным экспертным выводам, эти предметы относятся к категории боевых запасов. Кроме того, у задержанного обнаружили 69 патронов калибра 5,45 мм, которые также были изъяты и направлены на экспертизу.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Прокуратура объявила фигуранту дела о подозрении в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых припасов без соответствующего разрешения. Это нарушение предусмотрено частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины и может караться лишением свободы на срок от трех до семи лет. После получения заключения экспертизы будет решаться вопрос дополнительной квалификации относительно изъятых патронов. Полицейские также расследуют происхождение этих запрещенных предметов в ходе продолжающегося досудебного расследования.

Напомним, Одесская полиция расследует трагический случай, произошедший в доме Профсоюзов, где в результате взрыва гранаты погиб массажист-реабилитолог. Также один из посетителей получил лёгкую баротравму.