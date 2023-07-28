З’явились подробиці вибуху в будинку Профспілки в Одесі (відео)
Одеська поліція наразі розслідує трагічний випадок, що стався у будинку Профспілок, де внаслідок вибуху гранати загинув масажист-реабілітолог. Також один з відвідувачів отримав легку баротравму.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Попередні висновки показують, що вибух стався через необережне поводження зі зброєю, яке на жаль, призвело до смертельних наслідків для реабілітолога, що орендував підвальне приміщення у закладі.
На місці події зараз перебувають спеціалісти вибухотехніки, які детально розслідують обставини і причини цієї трагедії. Поліція розпочала роботу щодо встановлення походження боєприпасу та детального розслідування усіх аспектів цієї події.
"Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у дворі одного з багатоквартирних будинків на Французькому бульварі в Одесі, було знайдено тіло громадянина із серйозними тілесними ушкодженнями. Ймовірно, чоловік підірвав себе.