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З’явились подробиці вибуху в будинку Профспілки в Одесі (відео)

28 липня 2023 13:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
З’явились подробиці вибуху в будинку Профспілки в Одесі (відео)
Місце, де підірвалась граната. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська поліція наразі розслідує трагічний випадок, що стався у будинку Профспілок, де внаслідок вибуху гранати загинув масажист-реабілітолог. Також один з відвідувачів отримав легку баротравму.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Попередні висновки показують, що вибух стався через необережне поводження зі зброєю, яке на жаль, призвело до смертельних наслідків для реабілітолога, що орендував підвальне приміщення у закладі.

На місці події зараз перебувають спеціалісти вибухотехніки, які детально розслідують обставини і причини цієї трагедії. Поліція розпочала роботу щодо встановлення походження боєприпасу та детального розслідування усіх аспектів цієї події.

"Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у дворі одного з багатоквартирних будинків на Французькому бульварі в Одесі, було знайдено тіло громадянина із серйозними тілесними ушкодженнями. Ймовірно, чоловік підірвав себе.

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