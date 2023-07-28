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Появились подробности взрыва в здании Профсоюза в Одессе (видео)

28 июля 2023 13:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Появились подробности взрыва в здании Профсоюза в Одессе (видео)
Место, где взорвалась граната. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская полиция расследует трагический случай, произошедший в доме Профсоюзов, где в результате взрыва гранаты погиб массажист-реабилитолог. Также один из посетителей получил лёгкую баротравму.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Предварительные выводы показывают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием, которое, к сожалению, привело к смертельным последствиям для реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в заведении.

На месте происшествия находятся специалисты взрывотехники, которые подробно расследуют обстоятельства и причины этой трагедии. Полиция начала работу по установлению происхождения боеприпаса и детальному расследованию всех аспектов этого события.

"Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса ", — говорится в сообщении.

Напомним, во дворе одного из многоквартирных домов на Французском бульваре в Одессе было обнаружено тело гражданина с серьезными телесными повреждениями. Вероятно, мужчина взорвал себя.

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