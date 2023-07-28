В Одеському будинку профспілок стався вибух: подробиці

Вибуховою хвилею розірвало двері. Фото: ГУНП в Одеській області

В одеському Будинку профспілок внаслідок необережного поводження із боєприпасами вибухнула граната. На жаль це призвело до загибелі однієї людини.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Встановлюються повні обставини події. Більш детальна інформація буде надана згодом", — йдеться в повідомленні.

Наслідку вибуху гранати. Фото: ГУНП в Одеській області

Незаконне поводження зі зброєю

Нагадаємо, в Білгород-Дністровському районі встановлено та затримано 29-річного чоловіка. Правоохоронці висунули обвинувачення щодо незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, за яке йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Крім того, під час розгляду скарги мешканки Любашівської територіальної громади поліцейські виявили незаконні предмети та речовини вдома у жителя Подільського району. За цим фактом розпочато два кримінальних провадження.

Також ми писали, що в Одесі поліцейські затримали містянина, який торгував небезпечними бойовими припасами. Правопорушник знайшов через Telegram-канал покупця і продав йому за п’ять тисяч гривень дві гранати із запалами.