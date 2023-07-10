На Одещині затримали нетверезого водія з автоматом та патронами

Машина, на якій чоловік намагався втекти від поліції. Фото: ГУНП в Одеській області.

В Білгород-Дністровському районі встановлено та затримано 29-річного чоловіка. Правоохоронці висунули обвинувачення щодо незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, за яке йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Під час зустрічі з правоохоронцями, підозрюваний, що керував автомобілем Volkswagen Passat, спробував уникнути зустрічі та змінив напрямок руху. Після переслідування поліція затримала водія, виявивши, що він перебуває у стані сп'яніння. Коли правоохоронці вимагали пред'явити посвідчення водія та реєстраційні документи на автомобіль, затриманий відмовився та вчинив провокації проти поліцейських.

Під час перевірки правоохоронці виявили у кишені куртки підозрілого 17 набоїв калібру 5,45 мм. Крім того, при огляді автомобіля, було знайдено автомат Калашникова АКС-74 та ніж під водійським сидінням. Зібрані предмети були вилучені та направлені на експертизу.

Автомат Калашникова АКС-74. Фото: ГУНП в Одеській області

Експертні дослідження підтвердили, що автомат Калашникова належить до категорії бойової вогнепальної зброї, а набої є бойовими припасами для даного автомата. Ніж віднесено до категорії коротко клинкової холодної зброї колючої дії.

Чоловік пояснив, що автомат з набоями він знайшов, а ніж отримав у подарунок.

Яке покарання чекає на чоловіка

Наразі, слідчі відділення поліції в рамках кримінального провадження пред'явили обвинувачення чоловіку у незаконному придбанні, зберіганні та носінні вогнепальної зброї та бойових припасів, а також у носінні холодної зброї без дозволу. Згідно зі статтями 263 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за ці злочини передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Адміністративні матеріали також були скеровані до суду, зокрема щодо порушень, пов'язаних з керуванням транспортним засобом у нетверезому стані та іншими правопорушеннями, які можуть призвести до штрафу та позбавлення права керування на один рік.

Важливо нагадати, що відповідно до закону, особа, яка добровільно здала органам влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, не підлягає кримінальній відповідальності, згідно з частиною 3 статті 263 ККУ.

Нагадаємо, під час розгляду скарги мешканки Любашівської територіальної громади, поліцейські виявили незаконні предмети та речовини вдома у жителя Подільського району. За цим фактом розпочато два кримінальних провадження.