В Одесской области задержали нетрезвого водителя с автоматом и патронами

Машина, на которой мужчина пытался скрыться от полиции. Фото: ГУНП в Одесской области.

В Белгород-Днестровском районе установлен и задержан 29-летний мужчина. Правоохранители предъявили обвинение по поводу незаконного обращения с оружием и боеприпасами, за которое ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Во время встречи с правоохранителями подозреваемый, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, попытался избежать встречи и изменил направление движения. После преследования полиция задержала водителя, обнаружив, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Когда правоохранители потребовали предъявить водительские права и регистрационные документы на автомобиль, задержанный отказался и совершил провокации против полицейских.

Во время проверки правоохранители обнаружили в кармане куртки подозрительного 17 патронов калибра 5,45 мм. Кроме того, при осмотре автомобиля был найден автомат Калашникова АКС-74 и нож под водительским сиденьем. Собранные предметы были изъяты и направлены на экспертизу.

Автомат Калашникова АКС-74. Фото: ГУНП в Одесской области

Экспертные исследования подтвердили, что автомат Калашникова относится к категории боевого огнестрельного оружия, а боеприпасы являются боевыми припасами для данного автомата. Нож относится к категории коротко клинкового холодного оружия колючего действия.

Муж пояснил, что автомат с патронами он нашел, а чем получил в подарок.

Какое наказание ждет мужчину

Следователи отделения полиции в рамках уголовного производства предъявили обвинение мужчине в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов, а также в ношении холодного оружия без разрешения. Согласно статьям 263 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Административные материалы также были направлены в суд, в частности, относительно нарушений, связанных с управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии и другими правонарушениями, которые могут привести к штрафу и лишению права вождения на один год.

Важно напомнить, что согласно закону, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывчатые устройства, не подлежит уголовной ответственности, согласно части 3 статьи 263 УКУ.

Напомним, во время рассмотрения жалобы жительницы Любашевской территориальной громады полицейские обнаружили незаконные предметы и вещества дома у жителя Подольского района. По этому факту начаты два уголовных производства.