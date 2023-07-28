В Одесском доме профсоюзов произошел взрыв: подробности

Взрывной волной разорвало дверь. Фото: ГУНП в Одесской области

В одесском Доме профсоюзов в результате неосторожного обращения с боеприпасами взорвалась граната. К сожалению, это привело к гибели одного человека.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", — говорится в сообщении.

В результате взрыва гранаты. Фото: ГУНП в Одесской области

Незаконное обращение с оружием

Напомним, в Белгород-Днестровском районе установлен и задержан 29-летний мужчина. Правоохранители предъявили обвинение по поводу незаконного обращения с оружием и боеприпасами, за которое ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, при рассмотрении жалобы жительницы Любашевской территориальной громады полицейские обнаружили незаконные предметы и вещества дома у жителя Подольского района. По этому факту начаты два уголовных производства.

Также мы писали, что в Одессе полицейские задержали горожанина, торговавшего опасными боевыми припасами. Правонарушитель нашел через Telegram-канал покупателя и продал ему за пять тысяч гривен две гранаты с энтузиазмом.