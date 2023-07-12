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Самогубство чи вбивство: в Одесі розслідують загадкову смерть чоловіка

12 липня 2023 10:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Самогубство чи вбивство: в Одесі розслідують загадкову смерть чоловіка
Ручна граната. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні вранці, у дворі одного з багатоквартирних будинків на Французькому бульварі, було знайдено тіло громадянина із серйозними тілесними ушкодженнями. Ймовірно чоловік підірвав себе.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські знайшли поруч з тілом важіль від ручної гранати. Наразі поліція допускає факт самогубства. 

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка намагається з'ясувати всі обставини, пов'язані з цим нещасним випадком. 

Крім того, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Незаконне поводження зі зброєю

Нагадаємо, в Білгород-Дністровському районі встановлено та затримано 29-річного чоловіка. Правоохоронці висунули обвинувачення щодо незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, за яке йому загрожує до семи років позбавлення волі. 

Крім того, під час розгляду скарги мешканки Любашівської територіальної громади поліцейські виявили незаконні предмети та речовини вдома у жителя Подільського району. За цим фактом розпочато два кримінальних провадження.

Також ми писали, що в Одесі поліцейські затримали містянина, який торгував небезпечними бойовими припасами. Правопорушник знайшов через Telegram-канал покупця і продав йому за п’ять тисяч гривень дві гранати із запалами.

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