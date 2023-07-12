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Самоубийство или убийство: в Одессе расследуют загадочную смерть мужчины

12 июля 2023 10:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Самоубийство или убийство: в Одессе расследуют загадочную смерть мужчины
Ручная граната. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня утром во дворе одного из многоквартирных домов на Французском бульваре было обнаружено тело гражданина с серьезными телесными повреждениями. Вероятно, мужчина подорвал себя.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пытающаяся выяснить все обстоятельства, связанные с этим несчастным случаем.

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Незаконное обращение с оружием

Напомним, в Белгород-Днестровском районе установлен и задержан 29-летний мужчина. Правоохранители предъявили обвинение по поводу незаконного обращения с оружием и боеприпасами, за которое ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, при рассмотрении жалобы жительницы Любашевской территориальной громады полицейские обнаружили незаконные предметы и вещества дома у жителя Подольского района. По этому факту начаты два уголовных производства.

Также мы писали, что в Одессе полицейские задержали горожанина, торговавшего опасными боевыми припасами. Правонарушитель нашел через Telegram-канал покупателя и продал ему за пять тысяч гривен две гранаты с энтузиазмом.

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