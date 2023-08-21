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Одесит зберігав гранату у власному домі: яке покарання на нього чекає

21 серпня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесит зберігав гранату у власному домі: яке покарання на нього чекає
Граната в руках. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці отримали повідомлення, що мешканець Київського району міста незаконно зберігає бойовий припас. Втім, підозри підтвердились під час обшуку. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Правоохоронці здійснили обшук та вилучили гранату "Ф-1" та запал до неї. Вилучені предмети направлені на експертне дослідження.  Зловмиснику, що зберігав такий небезпечний "запас", загрожує від трьох до семи років ув'язнення згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України.

Одесит тримав гранату вдома. Фото: ГУНП в Одеській області

Що відомо про гранату Ф-1 

Це ручна граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили противника в оборонному бою. Кидати гранату можна з різних положень і лише з-за укриття, з бронетранспортера або танку. Оскільки Ф-1 є гранатою оборонної дії, то радіус ураження осколками значно перевищує радіус можливого кидка гранати.

У корпусі гранати розміщується вибуховий заряд та запал, також корпус слугує матеріалом для утворення осколків при розриві корпусу вибухом. Корпус гранати виробляється з чавуну, з поздовжніми й поперечними борознами, якими граната зазвичай розривається на осколки. 

Зазначимо, що особа яка добровільно здає зброю, може бути звільнена від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Одеська поліція наразі розслідує трагічний випадок, що стався у будинку Профспілок, де внаслідок вибуху гранати загинув масажист-реабілітолог. Також один з відвідувачів отримав легку баротравму.

Також ми писали, що в Одесі поліцейські затримали містянина, який торгував небезпечними бойовими припасами. Правопорушник знайшов через Telegram-канал покупця і продав йому за п’ять тисяч гривень дві гранати із запалами. 

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