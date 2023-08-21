Одессит хранил гранату в собственном доме: какое наказание его ждет

граната в руках. Фото: google

Правоохранители получили сообщение, что житель Киевского района города незаконно хранит боевой припас. Впрочем, подозрения подтвердились в ходе обыска.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Правоохранители провели обыск и изъяли гранату "Ф-1" и страсть к ней. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. Злоумышленнику, хранившему такой опасный "запас", грозит от трех до семи лет заключения согласно статье 263 Уголовного кодекса Украины.

Одессит держал гранату дома. Фото: ГУНП в Одесской области

Что известно о гранате Ф-1

Это ручная граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы противника в оборонительном бою. Бросать гранату можно по разным положениям и только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка. Поскольку Ф-1 является гранатой оборонительного действия, то радиус поражения осколками значительно превышает радиус возможного броска гранаты.

В корпусе гранаты размещается взрывной заряд и зажигание, также корпус служит материалом для образования осколков при разрыве корпуса взрывом. Корпус гранаты производится из чугуна, с продольными и поперечными бороздами, которыми граната обычно разрывается на осколки.

Отметим, что лицо, добровольно сдающее оружие, может быть освобождено от уголовной ответственности.

Напомним, Одесская полиция сейчас расследует трагический случай, произошедший в доме Профсоюзов, где в результате взрыва гранаты погиб массажист-реабилитолог. Также один из посетителей получил лёгкую баротравму.

Также мы писали, что в Одессе полицейские задержали горожанина, торговавшего опасными боевыми припасами. Правонарушитель нашел через Telegram-канал покупателя и продал ему за пять тысяч гривен две гранаты с энтузиазмом.