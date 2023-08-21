Одессит хранил гранату в собственном доме: какое наказание его ждет
Правоохранители получили сообщение, что житель Киевского района города незаконно хранит боевой припас. Впрочем, подозрения подтвердились в ходе обыска.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Правоохранители провели обыск и изъяли гранату "Ф-1" и страсть к ней. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. Злоумышленнику, хранившему такой опасный "запас", грозит от трех до семи лет заключения согласно статье 263 Уголовного кодекса Украины.
Что известно о гранате Ф-1
Это ручная граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы противника в оборонительном бою. Бросать гранату можно по разным положениям и только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка. Поскольку Ф-1 является гранатой оборонительного действия, то радиус поражения осколками значительно превышает радиус возможного броска гранаты.
В корпусе гранаты размещается взрывной заряд и зажигание, также корпус служит материалом для образования осколков при разрыве корпуса взрывом. Корпус гранаты производится из чугуна, с продольными и поперечными бороздами, которыми граната обычно разрывается на осколки.
Отметим, что лицо, добровольно сдающее оружие, может быть освобождено от уголовной ответственности.
Напомним, Одесская полиция сейчас расследует трагический случай, произошедший в доме Профсоюзов, где в результате взрыва гранаты погиб массажист-реабилитолог. Также один из посетителей получил лёгкую баротравму.
Также мы писали, что в Одессе полицейские задержали горожанина, торговавшего опасными боевыми припасами. Правонарушитель нашел через Telegram-канал покупателя и продал ему за пять тысяч гривен две гранаты с энтузиазмом.