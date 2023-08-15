Одесит тримав вдома арсенал зброї: яке покарання на нього чекає

Граната в руках. Фото: google

Правоохоронці виявили боєприпаси, вибухові предмети та незаконні наркотичні речовини у будинку 42-річного чоловіка з Біляївської міської громади. Мешканцю Одещини може загрожувати ув’язнення.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Обшуки у підозрюваного

Правоохоронці провели обшук у його помешканні в рамках провадження згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Під час обшуку було вилучено низку небезпечних предметів, зокрема корпус гранати Ф-1, два запали УЗРГМ-1, тротилова шашка, 32 патрони калібру 9х18 міліметрів, а також контейнер з рослинною речовиною, подібною до канабісу.

Тротилова шашка. Фото: ГУНП в Одеській області

Патрони калібру 9х18 міліметрів. Фото: ГУНП в Одеській області

Корпус гранати Ф-1. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці планують розслідувати походження цих предметів та речовин, а також мету їх зберігання. Вилучений матеріал був направлений на експертизу.

Яке покарання чекає за зберігання зброї

Відповідно до законодавства, незаконне носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вибухових матеріалів та зброї караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Зазначимо, що особа яка добровільно здає зброю, може бути звільнена від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Одеська поліція наразі розслідує трагічний випадок, що стався у будинку Профспілок, де внаслідок вибуху гранати загинув масажист-реабілітолог. Також один з відвідувачів отримав легку баротравму.

Також ми писали, що в Одесі поліцейські затримали містянина, який торгував небезпечними бойовими припасами. Правопорушник знайшов через Telegram-канал покупця і продав йому за п’ять тисяч гривень дві гранати із запалами.