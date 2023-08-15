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Одессит держал дома арсенал оружия: какое наказание его ждет

15 августа 2023 10:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одессит держал дома арсенал оружия: какое наказание его ждет
Граната в руках. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители обнаружили боеприпасы, взрывчатые предметы и незаконные наркотические вещества в доме 42-летнего мужчины из Беляевской городской общины. Жителю Одесчины может грозить заключение.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Обыски у подозреваемого

Правоохранители провели обыск в его жилье в рамках производства согласно части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Во время обыска были изъяты ряд опасных предметов, в том числе корпус гранаты Ф-1, два запала УЗРГМ-1, тротиловая шашка, 32 патрона калибра 9х18 миллиметров, а также контейнер с растительным веществом, похожим на каннабис.

Тротиловая шашка. Фото: ГУНП в Одесской области
Тротиловая шашка. Фото: ГУНП в Одесской области
Патроны калибра 9х18 миллиметров
Патроны калибра 9х18 миллиметров. Фото: ГУНП в Одесской области
корпус гранаты Ф-1
Корпус гранаты Ф-1. Фото: ГУНП в Одесской области

Стражи порядка планируют расследовать происхождение этих предметов и веществ, а также цель их хранения. Изъятый материал был направлен на экспертизу.

Какое наказание за хранение оружия

Согласно законодательству, незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт взрывчатых материалов и оружия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Отметим, что лицо, добровольно сдающее оружие, может быть освобождено от уголовной ответственности.

Напомним, Одесская полиция сейчас расследует трагический случай, произошедший в доме Профсоюзов, где в результате взрыва гранаты погиб массажист-реабилитолог. Также один из посетителей получил легкую баротравму.

Также мы писали, что в Одессе полицейские задержали горожанина, торговавшего опасными боевыми припасами. Правонарушитель нашел через Telegram-канал покупателя и продал ему за пять тысяч гривен две гранаты с запалами.

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