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В Одесской области будет слышен взрыв — подробности

26 октября 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области будет слышен взрыв
Уничтожение боеприпасов в поле. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 октября, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпасы времен Второй мировой. Взрывоопасные предметы были обнаружены в трех районах области. 

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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  • Одесский район, село Иваново, улица Школьная, минометная мина калибра 60 мм;
  • Березовский район, село Петровка, улица 8 Марта, 1 артснаряд калибра 76 мм;
  • Подольский район, за пределами села Малый Фонтан, 1 артснаряд калибра 45 мм.

Как отметили спасателя, изъятие и уничтожение боеприпасов пиротехниками ГСЧС запланировано на сегодня — 26 октября.

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.

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