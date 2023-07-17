На узбережжя Одеси прибило небезпечні снаряди

Небезпечний предмет прибило на одеський пляж. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ та терористичних дій окупантів, Чорне море несе небезпеку. На одному з пляжів Пересипського району були виявлені два підозрілі предмети, що нагадували снаряди.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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"Безпека та обачність понад усе! Знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози та врятувати життя. Варто пам’ятати: одна з основних причин нещасних випадків, пов’язаних із вибуховими пристроями, – грубе порушення елементарних правил безпеки, особливо зараз, у воєнний час", — йдеться в повідомленні.

Предмет схожий на снаряд. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Обов'язково дотримуйтесь наступних правил:

Не торкайтесь та не пересувайте підозрілих предметів.

Не використовуйте радіозв'язок та мобільні телефони в небезпечній зоні, оскільки вони можуть спровокувати вибух.

Не заливайте, не засипайте та не накривайте предмети рідинами, ґрунтом чи іншим матеріалом.

Не торкайтесь підозрілих пристроїв та уникайте будь-якого звукового, світлового, теплового чи механічного впливу на них, оскільки більшість вибухових речовин є отруйними та чутливими до механічних, звукових та теплових впливів.

При виявленні вибухових пристроїв негайно зателефонуйте на номери 101 або 102, щоб повідомити служби безпеки.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес розмінування Чорного моря.