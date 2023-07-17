На побережье Одессы прибило опасные снаряды

Опасный предмет прибил на одесский пляж. Фото: Патрульная полиция Одесской области

В результате полномасштабного вторжения РФ и террористических действий оккупантов, Черное море несет опасность. На одном из пляжей Пересыпского района были обнаружены два подозрительных предмета, напоминавших снаряды.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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"Безопасность и осмотрительность превыше всего! Знание мер безопасности поможет избежать угрозы и спасти жизнь. Следует помнить: одна из основных причин несчастных случаев, связанных с взрывными устройствами, — грубое нарушение элементарных правил безопасности, особенно сейчас, в военное время", — говорится в сообщении.

Предмет похож на снаряд. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Обязательно соблюдайте следующие правила:

Не прикасайтесь и не передвигайте подозрительные предметы.

Не используйте радио и мобильные телефоны в опасной зоне, поскольку они могут спровоцировать взрыв.

Не заливайте, не засыпайте и не покрывайте предметы жидкостями, грунтом или другим материалом.

Не прикасайтесь к подозрительным устройствам и избегайте любого звукового, светового, теплового или механического воздействия на них, поскольку большинство взрывчатых веществ являются ядовитыми и чувствительными к механическим, звуковым и тепловым воздействиям.

При обнаружении взрывных устройств немедленно позвоните по телефону 101 или 102, чтобы сообщить службам безопасности.

Напомним, с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильны, что затрудняет процесс разминирования Черного моря.