В Одесской области объявлена воздушная тревога
В Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного вооружения. Мониторинговые каналы сообщают о скоростных целях в направлении юга.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
Угроза для юга
В настоящее время существует опасность для Одесской области. Мониторинговые каналы сообщали о ракете в направлении Затоки, однако позже она изменила свою цель к югу области. Советуем не покидать укрытие до отбоя.
Где объявлена тревога
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россияне активно сбрасывали взрывоопасные боеприпасы в акваторию Черного моря. В настоящее время штормовые волны вынесли на побережье более 70 бомб.
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