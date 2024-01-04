В Одесской области объявлена воздушная тревога — какая угроза

Запуск ракеты. Фото: росСМИ

В Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Это связано с активностью тактической вражеской авиации, которая может атаковать регион с воздуха. Советуем пройти к укрытию.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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"Сохраняется активность вражеской тактической авиации на юге и востоке! Есть угроза применения авиационных средств поражения!" — говорится в сообщении.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают об активности авиации над акваторией Черного моря. Есть угроза пусков ракет, в том числе Х-59.

Где объявлена воздушная тревога

Кроме Одесской, на юге существует угроза Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Украине в течение 2023 года примерно 16282 раза объявляли воздушную тревогу. Только в Одесской области сигналы об опасности звучали более 400 раз, во время которых были массированы удары.