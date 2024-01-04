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В Одеській області оголошено повітряну тривогу — яка загроза

4 січня 2024 11:14
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області оголошено повітряну тривогу — яка загроза
Запуск ракети. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Це повʼязано з активністю ворожої тактичної авіації, яка може атакувати регіон з повітря. Радимо пройти до укриття. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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"Зберігається активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — йдеться у повідомленні. 

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомляють про активність авіації над акваторією Чорного моря. Існує загроза пусків ракет, зокрема Х-59. 

Де оголошено повітряну тривогу

Окрім Одеської, на півдні існує загроза для Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, в Україні упродовж 2023 року приблизно 16 282 рази оголошували повітряну тривогу. Лише на Одещині сигнали про небезпеку лунали понад 400 разів, під час яких були масовані удари.

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